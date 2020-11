Explota Messi: "La verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema"

La estrella argentina y goleador del Barcelona, Leonel Messi explotó afirmando que esta cansado de que todo lo que ocurra en el club blaugrana sea su "problema".

Estos cuestionamientos tienen que ver con el tema de Éric Olhats, ex agente del delantero francés Antoine Griezmann y todavía allegado a este, quien afirmó que el astro argentino es "el régimen del terror".

El ex agente de Griezmann dijo para una entrevista con France Football: "Es (Messi) tanto emperador como monarca y no recibió con agrado la llegada de Antoine".

"Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror: o estás con él o estás contra él".

El tío del delantero francés también subrayo que Messi es la estrella del club y no hay nadie más.

"Estaba convencido de que él no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba era que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil",