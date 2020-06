Mercedes tiñe de negro sus monoplazas contra el racismo y la discriminación

La escudería Mercedes de Fórmula Uno anunció este lunes que sus monoplazas serán negros, en lugar de plateados, durante esta temporada en una declaración "contra el racismo y la discriminación en todas sus formas".

La base de los coches del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas será totalmente negra, uniéndose al movimiento "Black Lives Matter" que se desató en las últimas semanas después de la muerte por asfixia de George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial.

"Este movimiento nos ha hecho ver que necesitamos nuevas medidas y acciones en la lucha contra el racismo y contra todas las formas de discriminación. Como equipo, hemos utilizado las últimas semanas para escuchar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo, para aprender y para reflexionar sobre cómo es nuestro equipo hoy y cómo queremos que sea en el futuro", explicó Mercedes en un comunicado.

Introducing our new 2020 livery ?? A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team´s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms.@MercedesAMGF1 #MercedesAMGf1 #Formula1 pic.twitter.com/QvNnhScTsZ