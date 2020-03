"Me interesa la liga mexicana"; Juan Pablo Carrizo

Juan Pablo... la gente se pregunta: ¿dónde está Juan Pablo Carrizo?

Hoy me encuentro en Monterrey, desde el 18 de diciembre pasado que llegué, nosotros radicamos aquí, junto con mi familia hemos decidido así, cuando llegamos por primera vez a Monterrey fue un impacto importante para nosotros, nos gustó muchísimo la ciudad, vimos que la calidad de vida que teníamos acá era importante. Me tocó decidir por una cuestión personal de buscar más minutos, dejar Monterrey e irme al Cerro Porteño... y estuve un año ahí, y en diciembre decido rescindir contrato con Cerro porque noté que a mi familia -cuando la saqué de Monterrey- se le complicó mucho, no los veía realmente felices, entonces dije: ´¿Hasta qué punto puedo someter a mi familia a llevarla por distintas ciudades?´, y tomé una decisión en conjunto con mi esposa, meditada, y hoy me encuentro en un proceso, una transición donde estoy sin equipo porque llegué en un momento de la liga mexicana en que ya estaban todos los equipos completos, pero mi intención es quedarme por acá.

¿La carta es tuya?

Sí.

¿Has tenido alguna oferta por parte de un equipo?

Hemos platicado con algunos, pero son pláticas, en este momento los equipos no pueden realmente decirte o garantizarte: ´Sí, necesitamos un portero´ o ´Necesitamos esto´, son platicas buenas que tienen buen final, pero hasta entonces son sólo eso.

¿Te interesaría jugar en un equipo regiomontano?

Me interesa la liga mexicana, sí, la verdad me interesaría mucho porque me agradó. Cuando estuve en Monterrey pude competir en la Copa MX y no tanto en la Liga en sí, en la liga me tocó tener algunos partidos esporádicos, entonces es como que un deseo que tengo, una materia pendiente y me gustaría conseguir un equipo que me dé la posibilidad de poder competir.

¿Se ve lejos un hipotético regreso a Rayados?

Entiendo que Rayados está hoy en día con esa posición bien cubierta, están Marcelo Barovero, Luis ´Mochis´ Cárdenas, Edson Reséndez, no necesitarían un cuarto portero u otro arquero para sacar a uno de ellos, hay una calidad de arqueros importante.

Mencionas lo de ´Mochis´... ¿qué opinión te merece el nivel que ha mostrado?

Le está tocando jugar en la Copa y estuvo en el Mundial de Clubes, eso le sirvió muchísimo, a lo mejor no tiene la continuidad que todos los porteros deseamos: jugar cada fin de semana.

¿A quién catalogarías como el mejor arquero de la liga en México?

A mí me gusta mucho ´Memo´ Ochoa, por trayectoria y sobretodo ha levantado muchísimo, está demostrando lo que es ´Memo´, el ´Memo´ del mundial, el ´Memo´ de Europa.

¿Con qué estilo te quedas: el sobrio de Marcelo Barovero o el extrovertido de Nahuel Guzmán?

Estaría bueno un intermedio, sería lo ideal, pero por cómo me siento yo, me gusta ver más a los arqueros serios, los que hacen una parada y punto, es una mirada personal, no me gustan los arqueros que tapan una pelota y salen enseguida a gritar a sus compañeros, no me parece, yo no lo hago... si otros colegas lo hacen, tendrán sus motivos, pero a mi verlos no me agrada.

Un mensaje a la afición de Monterrey

A la afición del futbol en México, que estoy muy agradecido por el trato que recibí como extranjero, me abrieron la puerta al futbol mexicano y en las canchas que he ido me he sentido muy cómodo; que sigan fomentando esa pasión medida como lo están haciendo, con mucho respeto a los rivales... y a la gente de Rayados, eternamente agradecido por el reconocimiento que me dan día a día.