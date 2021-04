Más de Zlatan: ´Ibra´ renueva contrato con el Milan

Cuando llegó al LA Galaxy, procedente del PSG, muchos daban por terminada su carrera en el fútbol de élite; sin embargo, Zlatan Ibrahimovic ha demostrado que tiene calidad de sobra para competir al máximo nivel.

El sueco renovó un año más su vínculo contractual con el AC Milan, por lo que le tocará cumplir 40 años jugando en uno de los mejores equipos de Europa.

Esta es su segunda etapa en el conjunto italiano, luego de haber jugado entre 2020 y 2012 para los rossoneris, y desde 2020 ha defendido los colores del que, parece ser, el equipo de sus amores.

