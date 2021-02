Mantiene Djokovic el dominio

El dominio del "Big Three" en el tenis continúa vigente, y ahora fue el serbio Novak Djokovic quien se encargó de alargar los grandes triunfos de este grupo de élite en torneos de Grand Slam.

Djokovic derrotó de manera contundente la madrugada de ayer al ruso Daniil Medvedev por marcador de 7-5, 6-2, 6-2 para conseguir su noveno título en el Abierto de Australia.

Con este, ya son 54 de los últimos 63 Campeonatos de Grand Slam que se han repartido únicamente entre Djokovic, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Además, entre el español (cuatro) y el serbio (seis) se han repartido 10 de los últimos 11 Grandes, sólo con la excepción del austriaco Dominic Thiem, quien se coronó en el pasado Abierto de Estados Unidos.

En ese torneo, Nadal y Federer no estuvieron, y Djokovic fue descalificado en Octavos de Final por dar un golpe fortuito a una jueza de línea.

La realidad es que pasan los años y los torneos y la llamada "Next Gen", compuesta por la nueva generación de tenistas jóvenes dispuestos a relevar al "Big Three", no aparece.

Nadal de 34 años de edad, Djokovic de 33 y Federer de 39, quieren seguir dando guerra en este 2021 en la que se espera den un paso adelante los Medvedev, Zverev, Sinner o Rublev.

Muy lejos quedaron los nombres de Juan Martín del Potro en el US Open del 2009, Andy Murray en el US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016; Stan Wawrinka en Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016; Marin Cilic en el US Open 2014 y Thiem en el US Open 2020, capaces de acabar con la dominación de los tres colosos de la raqueta.

Y parece que el panorama seguirá igual, tomando en cuenta que el próximo Grand Slam es el Abierto de Francia, donde Nadal ha levantado la Copa de los Mosqueteros los últimos 13 años, y que Federer regresará en marzo con el objetivo de Wimbledon en su mente.

Poco hay que decir de la Final del Abierto de Australia, pues el dominio que mostró Djokovic fue magistral, al borrar de la cancha al ruso con su potencia y precisión.

"Estamos hablando de unos cyborgs (robots) del tenis, en el mejor sentido de la palabra. Son simplemente increíbles", afirmó Medvedev al referirse a los tres grandes de la actualidad.