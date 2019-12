Manny Pacquiao recibe su diploma universitario a sus 40 años

A sus 40 años de edad, el exboxeador Manny Pacquiao se tituló en Ciencias Políticas y Administración de Gobierno, en la universidad de Macati, en su natal Filipinas.

Pacquiao señaló que es un momento para grabar en su corazón por lo que implica para él: "nunca es demasiado tarde para tener sueños más grandes o para alcanzarlos. Vive tu pasión, no solo para ti mismo, sino para tu familia y país", expresó el pugil.

"Estoy emocionado por recibir mi diploma y colgarlo en la pared", escribió Pacquiao en su cuenta de Instagram. "Dedico ésto a mi bella y alentadora espora, Jinkee, y a nuestros asombrosos hijos, Jimuel, Michael, Princess, Queenie e Israel".

Let us engrave this in our hearts: It is never too late to dream bigger dreams. It is never too late to accomplish our dreams. LIVE YOUR PASSION, not just for yourself, but for your family and for our country.

Bachelor of Arts in Political Science- Local Government Administration pic.twitter.com/p5UwnpbP65