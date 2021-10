¿Ahora sí? Manny Pacquiao anunció su retiro del box

Manny 'Pac-Man' Pacquiao anunció que su carrera como boxeador ha llegado a su final, luego de años de exitosas peleas y haber logrado grandes hazañas en el pugilismo.

El filipino dio la noticia en entrevista con Toni Gonzaga, y ahí reconoció que fue su familia la que le pidió retirarse.

Además, Pac-Man busca adentrarse aún más en la política de su país, pues hace apenas unos días anunció que buscará la presidencia de Filipinas en 2022.

Mi carrera de boxeador ya ha terminado. Se acabó porque he estado en el boxeo mucho tiempo y mi familia ya me ha dicho que es suficiente. Seguía haciéndolo porque me apasionaba".