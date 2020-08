Zidane vs Guardiola: duelo de genios contemporáneos

La reanudación de las hostilidades en la UEFA Champions League, ofrece la vuelta de los octavos de final entre Manchester City y Real Madrid.





La última vez que se vieron las caras, los skyblue derrotaron a domicilio 2-1 a los merengues, por lo que la remontada se antoja complicada, aunque si un equipo ha demostrado que no hay imposibles, es precisamente el Madrid.

City derrotó al Madrid en la ida de los octavos antes de la pandemia.





Sin embargo, más allá del choque entre los equipos, en los banquillos también se jugará un partido interesantísimo y que exhibirá un duelo de personalidades, filosofías y estilos que ha revolucionado el mundo del fútbol.





Zizou / Pep





Los dos entrenadores han brillado a lo largo de sus carreras: uno siendo tricampeón de Champions con el Real Madrid, y el otro logrando el Sextete con el Barcelona. En ambos casos también han conseguido ligas domésticas, y Copas de liga; el francés todas con el equipo de la Casa Blanca, mientras que el catalán ha levantado trofeos en España, Alemania e Inglaterra.

Ambos ya se han enfrentado previamente como entrenadores.





Atrás quedaron los años en los que José Mourinho era "the Special One" y se presentaba como antagonista de Pep Guardiola; la imagen de Zidane como aprendiz de Ancelotti es sólo un recuerdo. Ahora, tanto el ex dorado como el ex juventino marcan la pauta en cuanto a la dirección técnica se refiere.





Zinédine





Oriundo de Marsella, Francia, Zinédine Zidane tuvo una brillante carrera como jugador, tan importante que su nombre siempre se menciona en los debates sobre el mejor jugador de la historia, sentándolo a la mesa junto a Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Messi y Cristinao Ronaldo.





Surgió de la cantera del AS Cannes de la liga francesa y militó el el Girondins de Bordeaux entre 1992 y 1996, para luego fichar por la Juventus de Turín donde se consagró como uno de los mejores jugadores de sus tiempos.





En Italia alzó dos trofeos de Serie A y una Supercopa italiana, además de una Supercopa de Europa.

Uno de los goles más recordados es la "Volea de Zidane" contra el Leverkusen en una final de Champions.





En 2001 llegó para ser parte de los Galácticos del Real Madrid, y ser compañero de Raúl González, Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas y Ronaldo.





Con el conjunto merengue permaneció hasta su retiro en 2006 y fue campeón de liga una vez, levantó dos Supercopas de España, una Champions, una Supercopa europea y una Copa Intercontinental.





La imagen le dio la vuelta al mundo.

En selección dejó una huella imborrable que, hasta la fecha, sigue pesando, pues fue campeón del mundo en 2998 y campeón de la Eurocopa del 2000; pero quizá la imagen que más está ligada a él es la de su último partido: la final de Alemania 2006 frente a Italia, que terminó levantando la Copa, pues en ese encuentro dio un cabezazo a Materazzi luego de engancharse en una discusión con él y fue sancionado con tarjeta roja. Aquella es la última visión que se tiene de Zidane como jugador.





En 2013 su otrora técnico, Carlo Ancelotti, lo llamó para designarlo su auxiliar en el Real Madrid, logrando alzar la tan ansiada Décima, que por años se le negó al Madrid.





Dirigió a la cantera madridista.

Sin embargo en 2014, Zidane decide continuar su carrera en la filial del Castilla pero en enero de 2016 finalmente es anunciado como entrenador del primer equipo, tras la destitución de Rafa Benítez.





A partir de ese momento, se notó el toque de Zizou al frente de un Real Madrid plagado de estrellas como Cristinano Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Marcelo y Sergio Ramos.





A pesar de ser auxiliar, Zizou siempre mostró su intensidad desde el banquillo de Ancelotti.

Si bien el fútbol que practicaba no fue espectacular, logró recuperar un vestidor que aparentemente había destruido Benítez, y logró darle un impulso anímico, además de imponer su autoridad moral como emblema de antaño de la institución blanca, dejando como consecuencia levantar la Champions de ese año. Así Zidane ganaba créditos para permanecer el el sitio por más tiempo.





Zidane ha obtenido una Champions asistiendo a Ancelotti, y tres como entrenador del primer equipo.

En aquel verano de 2016 se dudó mucho de la capacidad como entrenador de Zidane, a pesar de ganar la Champions League con apenas un semestre al mando del equipo; y ante el escepticismo de varios, Florentino Pérez, presidente del club, tomó la decisión de que el francés continuara en el cargo.





Consecuencia de ello, el Real Madrid recobró su lugar en Europa al ganar dos Ligas de Campeones más, de forma consecutiva, dando paso al tricampeonato, además de lograr dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. A nivel doméstico logró la liga de la temporada 16/17 y la Supercopa española de 2017.

Zidane y CR7 dejaron el club al mismo tiempo. El francés regresó pocos meses después.





Sin embargo, en el verano de 2018 Zinédine tomó la decisión de dejar la dirección técnica del club en un movimiento que asombró a propios y extraños, además que su salida se dio paralelamente a la de Cristiano rumbo a la Juventus.





El Madrid dio tumbos, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, contrató y despidió a Julen Lopetégui sin siquiera haber dirigido un partido (tras el escándalo con la Selección Española), y Santiago Solari no dio el ancho como técnico del club, por lo que en marzo de 2019 finalmente Zizou regresó a su antiguo empleo, a pesar que su nombre sonaba para asumir el banquillo de equipos como Juventus y Manchester United.





Finalizó la temporada 18/19 con lo suficiente pero sin ningún título, pero en la 19/20 logró hacer campeón a su equipo en la Liga y está a reserva de lo que pueda hacer frente al City en Champions.





Recién hizo campeón de liga al Real Madrid.

Como entrenador, no ha ejecutado un fútbol que sea descrito como espectacular o abrumador, pero sí práctico, eficiente y sobre todo, el mérito de Zidane es hacer valer su estatus de leyenda madridista frente a la afición, directiva y dirigidos, dando resultados que ningún otro técnico había entregado en la última década en la Casa Blanca.





Josep

Johan Cruyff fue el maestro de Pep.





El filósofo no tuvo una carrera como futbolista tan laureada o destacada como su contraparte francesa: se formó en las fuerzas básicas del Barcelona, siendo producto de la Masía y fue Johan Cruyff, su más grande maestro, quien lo seleccionó para participar en el primer equipo. En un principio fue considerado como defensa central, aunque posteriormente se convirtió en un orquestador desde el centro del campo.





Guardiola perteneció al Dream team de los 90 que desplegó un fútbol total, similar al de la selección holandesa, bajo el mando de la leyenda Cruyff, arquitecto del Barcelona.





En aquel equipo, junto a Stoichkov, Bakero, Albert Ferrer, Ronald Koeman, Zubizarreta y Michael Laudrup, logró la primera Champions del Barcelona en 1992.





Entre el 90 y el 2001, con el Barça logró levantar, además de la Orejona, seis trofeos de liga, dos Copas de España, cuatro Supercopas españolas, una Recopa de Europa y dos Supercopas de la UEFA.





La liga mexicana fue la última en la carrera como futbolista de Pep.

Tras dejar a lo blaugranas, Pep tuvo un paso por Italia, jugando para el Brescia y la Roma, para posteriormente jugar entre 2003 y 2005 en el Al Ahli Doha de Catar y finalmente rechazar ofertas del Manchester City y el Wigan de la Premier, para recalar en los Dorados de Sinaloa en la liga mexicana.





En el equipo sinaloense se hizo figura y hasta la fecha, la afición del Gran Pez le recuerda con cariño, pues fue su último club como futbolista profesional. Aunque se especuló con una posible continuidad del español en Culiacán, todo indica que el sistema de competencia mexicano, particularmente el descenso, no fueron del todo comprendidos ni aprobados por Pep y prefirió retirarse.





Logró ganar la medalla de oro en 1992.

En la selección perteneció a la generación española que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.





En 2007 fue presentado como técnico del Barcelona B, filial del equipo catalán, y con el que logró ascender a la Segunda División B, dirigiendo a varios de los futbolista que posteriormente daría oportunidad en el primer equipo.





Tras la salida de Frank Rijkaard del FC Barcelona en mayo de 2008, Guardiola fue designado como entrenador del club, gracias a su pasado culé y el sistema que estaba implementando con el filial.





El español sustituyó al neerlandés en la dirección técnica blaugrana.

Su nombramiento llegó de la mano de una de las decisiones más polémicas de su carrera, pero que muchos indican fue acertada: vender a Ronaldinho y a Deco. Se decía que el brasileño y el portugués significaban, sí gran despliegue de fútbol, pero también distracciones fuera de la cancha, por lo que Pep decidió imponer disciplina a su llegada, pidiendo a la directiva la salida de estos elementos.





El movimiento rindió frutos inmediatos, pues consiguió un triplete: Champions, Liga y Copa, logrando que el Barcelona fuera el primer equipo español en lograr la hazaña. Su fútbol maravillaba al mundo, comprendiendo los conceptos de posesión de balón, cadencia y formando el famoso "tiki taka" que después serviría de base para la Selección de España de 2010.





Guardiola, arquitecto del Sextete.

Además de esos tres títulos, logró ganar la Supercopa española, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, logrando así un hito inédito: el Sextete, mismo que no ha sido conseguido por ningún otro equipo.





En total en sus cuatro años con el Barcelona, Guardiola logró tres ligas, dos Copas del Rey, tres Supercopas españolas, dos Champions, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundialitos.





Al finalizar la temporada 11/12, Pep terminó su contrato con el club español y decidió tomarse un año de descanso, y ante mucha especulación sobre su siguiente destino, en enero de 2013 el Bayern Munich anunció al catalán como su entrenador cuando terminara la campaña.





Con el equipo alemán intentó implementar un sistema similar a lo que había hecho anteriormente, y aunque no fue del todo ejecutado, sí logró hacer de su Bayern un equipo que aplastaba a sus rivales domésticos, arrasando con la liga en los tres años que se mantuvo en el cargo.





Pokal es el equivalente a la Copa del Rey o FA Cup, en Alemania.

Dirigiendo a los bávaros, además, ganó dos Pokal, una Supercopa de europa y un Mundial de clubes; pero la asignatura pendiente siempre fue la Champions.





La relación entre los directivos y Guardiola en Alemania no era la mejor, y poco a poco fue desgastándose, pues por un lado los dirigentes del Bayern no estaban del todo contentos con las "formas" del entrenador, y él se sentía limitado al no tener el mismo control que sí tenía en España, por lo que finalmente decidieron no renovar el contrato y en verano de 2016 separaron caminos.





Arsenal, Manchester United y Juventus eran los destinos que más fuerte sonaban para Pep, pero finalmente fue el Manchester City quien le otorgó el manejo, casi, total del club, por lo que terminó siendo el equipo al que recaló tras su paso por Alemania.





Pep ha sido respaldado por su directiva y cuerpo técnico en Inglaterra.

La llegada de Guardiola al City se venía preparando gradualmente: el modelo de cantera fue imitado al del Barcelona, además que varios ex directivos del conjunto catalán fueron aterrizando en el Etihad Stadium paulatinamente, como Ferran Soriano, quien coincidió con Pep cuando fue vicepresidente económico y director general de los blaugranas entre 2003 y 2008, además de Txiki Begiristain, que es el actual Director Ejecutivo de los skyblue, y anteriormente fue director deportivo del Barça entre 2003 y 2010.





Arropado y con la libertad financiera que sólo Manchester City le ofrecía, Guardiola comenzó su gestión en el club implementando su sistema de juego y dándole salida a los canteranos, pero dejando ir a figuras consagradas como Joe Hart y Pablo Zabaleta (quienes sólo estuvieron un año bajo instrucciones del español); su nivel de juego se ha asimilado al que ejecutó en Barcelona, logrando así levantar dos Premier League, rompiendo el inédito récord de los 100 puntos en una de ellas, una FA Cup, tres Copas de la Liga y dos Community Shields (el equivalente a la supercopa doméstica), aunque una vez más, la asignatura pendiente sigue siendo el terreno continental.





El filósofo revolucionó el juego con su sistema de fútbol total pero aderezado con el "falso 9": un delantero que jugaba un tanto más retrasado y hace las veces de 10 o de 9, en los que utilizó a Messi en el Barcelona, Götze en el Bayern Munich y a Agüero en el Manchester City, aunque en esos dos últimos casos, ha utilizado más variables y ha diversificado su sistema.

Su lugar en el mundo

Jürgen Klopp logró ser campeón con el Liverpool en la Premier.





Sí, existen también Bielsa, Klopp, Pochettino, y un Mourinho venido a menos, pero es indudable lo que Zizou y Pep han logrado con los vestidores que les han tocado dirigir, plagados de estrellas y egos, ante situaciones adversas e imponiendo su estatus de estrellas y genios de antaño, colocándolos como dos del top 3 de los mejores entrenadores contemporáneos en el planeta fútbol.

Mauricio Pochettino se enfrentó al Madrid de Zidane en Champions cuando dirigió al Tottenham.





Ahora, tanto Zidane como Guardiola tienen la oportunidad de medirse: el español ya ganó el primer round, pero nada está decidido, y sin duda, tanto Manchester City como Real Madrid, entregarán el todo por el todo, de cara a los cuartos de final de la Champions, buscando la gloria continental.