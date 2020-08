¡Ojo con Luka Doncic

ESTADOS UNIDOS.- Como en todo deporte, las estrellas van retirándose, pero a su vez surge nuevo talento, el cual llega a sorprendernos por lo que puede hacer. Dentro de la camada de los que podrían ser las siguientes figuras de la liga se encuentra Luka Dončić, jugador de los Dallas Mavericks.

Si nos vamos algunos años atrás, el jugador esloveno debutó en las inferiores de Olimpija Ljubljana, para pasar en menos de dos años a las inferiores del Real Madrid, donde empezó a desarrollar su carrera; al poco tiempo logró debutar en el primer equipo con tan sólo 16 años.

Durante su trayecto con el equipo europeo se llevó tanto títulos individuales de MVP y Rookie, además de coronarse en torneos europeos con los españoles.

Su excelente paso por el Real Madrid lo llevó a que debutara a los 20 años en la NBA, llegando a Dallas Mavericks, donde ha seguido creciendo y cosechando títulos individuales, como son: Rookie Of The Year 2019 y estar en el All Star 2020.

Pero una de las cosas más relevantes desde su llegada a la NBA pasó este sábado pasado, cuando Dallas enfrentó a los Bucks, líder de la Conferencia del Este, donde Luca superó a Earvin ´Magic´ Johnson, haciendo 17 triples dobles... por lo que se convertiría el jugador más joven en convertir más triples dobles a su corta edad.

Este basquetbolista agregará mucho valor a la liga debido a que sabe jugar con las nuevas reglas de la NBA, ya que cuenta con la facilidad para desplazar hasta dos defensas debajo del tablero e inclusive sabe cómo provocar la falta para tener tiros libres.

Es criticado en lo ofensivo, que al ser muy físico -cuando quiere atacar el aro- tiene poca efectividad, en especial cuando define con la mano izquierda. Por otra parte, en lo defensivo, en su equipo llega a ser el jugador con mayor cantidad de rebotes defensivos y su manera física de jugar le permite desplazar a la ofensiva.

Pero tiene complicaciones al marcar, ya que sólo puede marcar a jugadores que no son tan veloces, por lo que busca muchas veces prevenir el movimiento del contrario dejando espacios por donde los botadores llegan a meterse hasta el aro.

Por lo tanto, no debemos de perder de vista a Dončić, ya que las estadísticas -y lo que ha venido haciendo- lo perfilan a que en algún futuro próximo podamos decir que será una de las estrellas principales de la NBA.

El tener una estrella en tu equipo es importante, pero la pregunta más importante aquí es: ¿Dallas podría llegar a ser Campeón? Yo pienso que sí, debido a que Dallas es un equipo que poco a poco

encuentra el balance en lo ofensivo con Luka, y en lo defensivo con Kristaps Porziņģis. Sin embargo, no creo que sea este año, ya que existen duplas más fuertes que podrían eliminar al equipo de Dallas en Playoffs.

Sabías que: Luka Dončić, con sólo 16 años, es el basquetbolista más joven en enfrentar un equipo de la NBA