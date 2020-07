Luchador de UFC noquea a un hombre mayor en un restaurante

Estados Unidos.- Mike Perry, luchador de peso wéiter de la UFC, fue captado golpeando sin piedad a un hombre mayor, el cual terminó derribado al suelo tras un altercado en un restaurante de Lubbock, Texas.

Los hechos, que presuntamente ocurrieron el pasado martes 7 de julio, pero cuyo video se publicó el miércoles 8, muestran a Perry siendo escoltado fuera del restaurante junto a su novia, Latory González luego de una pelea.

En las imágenes se aprecia que el peleador se puso más agresivo cuando la gente le exigía que se retirara, y preguntó si habían llamado a la Policía.

Luego, el luchador noqueó a un hombre mayor con un fuerte golpe en el rostro; además se escucha lanzando insultos racistas varias veces, mientras pedía que lo dejaran en paz.

Hasta el momento el luchador no se ha pronunciado sobre el hecho.

Mike Perry in a bar fight last night over someone "touching him".



This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW