Lucas Cavallini jugará en la MLS

A través de un video, el jugador agradeció el apoyo que recibió desde que llegó a defender los colores del cuadro camotero.

"Es un momento difícil, no me gusta hacer estas cosas, pero me tengo que despedir y agradecerles. Fueron dos años increíbles en mi vida", dijo el atacante.

Manifestó que su paso por el equipo de La Franja no sólo le dejó muchas cosas en el aspecto deportivo, sino que en lo personal fue en Puebla donde nacieron dos de sus hijos.

"Llevare la ciudad en mi corazón, donde nacieron dos de mis tres hijos, eso lo puedo decir con mucho orgullo", apuntó.

Así mismo, el seleccionado del equipo de la hoja de maple prometió que regresará a defender estos colores porque tiene un objetivo por cumplir. "Un día volveré, tengo una cuenta pendiente que es jugar una Liguilla con Puebla".