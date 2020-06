Los pilotos de Ferrari vuelven a la pista en Mugello

Ambos pilotos completaron un test privado para comenzar a readaptarse al pilotaje tras el largo parón por la pandemia y con vistas al inminente comienzo de la temporada, la semana que viene en el GRan Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg.

Por motivos de reglamento, que impide usar los coches del mismo curso, Vettel y Leclerc rodaron al volante de un Ferrari SF71H de la temporada 2018.

