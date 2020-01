Los nuevos fanáticos de los Chiefs mueren por verlos campeones

Los fanáticos de los Kansas City Chiefs han esperado mucho tiempo por este momento.

¡Cincuenta años!... han pasado desde que la última vez que los Chiefs jugaron en el gran escenario y vencieron a los Minnesota Vikings 23-7, el 11 de enero de 1970.

James Todd no estaba vivo entonces. Ha sido un entusiasta fanático de los Chiefs durante 24 años debido a una presentación más moderna del equipo.

"Me convertí en fanático de los Chiefs cuando era un niño jugando Tecmo Bowl y usando a Christian Okoye", dijo Todd.

"Desde ese momento, he invertido toda mi vida en el fútbol de los Chiefs. Muchos años de desamores. Cuando (ganaron el Campeonato de la AFC) estaba viendo un torneo de voleibol. Me eché a llorar. Me rompieron el corazón muchas veces cuando pensé que iríamos al Super Bowl ".

Por su parte, Mark Young es un jugador de fútbol del Salón de la Fama en Sacramento State que ha sido fanático de los Chiefs desde que tenía 4 años.

Al igual que Todd, su fandom comenzó a obtener un juego como regalo.

"Mi papá me trajo una pelota de fútbol electrónico para jugar y (los Jefes) fueron uno de los equipos en el juego", dijo Young.

"Me encantó ver a Hank Stram. Fue un entrenador increíble que sacó lo mejor de sus jugadores

Pero mi jefe favorito era un receptor abierto, Otis Taylor. Me encantó la forma en que jugaba ".

A pesar de muchas angustias, Young se mantuvo fiel al equipo.