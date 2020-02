Los Lakers regresan ante los Trail Blazers tras muerte de Kobe

Fue una tragedia lo que obligó a los Lakers postergar su encuentro ante los Clippers, el cual se jugaría el pasado martes.

La pérdida de Kobe Bryant, su hija y otros siete pasajeros en un helicóptero en Calabasas, California causó el luto de miles aficionados y ciudadanos, quienes ahora presenciaran un partido muy diferente.

Por su parte, será este viernes a las 19:00 horas que los Lakers volverán a la duela con un homenaje hacia su legendario jugador quien portaba el número 8 y 24.

El equipo de los Lakers recibirá a todos los aficionados con un jersey del basquetbolista para honrar a Bryant.

Fans at tonight´s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p