Los Juegos Olímpicos de Tokio serán en 2021... o no serán

Tokio.- La celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sigue siendo una incógnita debido a la evolución de la pandemia cuando resta poco más de un año para el evento, aunque una cosa parece clara: nadie contempla un nuevo aplazamiento.

Dos meses después de que los anfitriones y el Comité Olímpico Internacional (COI) acordaran posponer los JJOO hasta el verano de 2021 no hay soluciones a la vista para los desafíos que representa organizar un acontecimiento deportivo de escala global en medio de una crisis sanitaria de alcance también planetario.

Este escenario, unido a la falta de avances por parte de los organizadores en la colosal tarea de reprogramar los Juegos, mantiene entre interrogantes la celebración del evento y alimenta la especulación sobre qué sucederá si el horizonte no se despeja en los próximos quince meses.

2021 COMO ÚLTIMA OPCIÓN

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, trasladó al presidente del COI, Thomas Bach, que 2021 constituye para Japón la "última opción" para celebrar los Juegos, según dijo este último en una reciente entrevista a la cadena británica BBC.

Bach respaldó esta postura debido a que "no se pueden emplear indefinidamente a 3,000 o 5,000 personas para la organización" ni "cambiar cada año el calendario deportiva mundial" o "mantener a los atletas en la incertidumbre".

"No podemos posponer los Juegos de nuevo y tenemos que asumir que no habrá una vacuna, y si la hay, no será suficiente para distribuirla en todo el mundo", dijo en la misma línea John Coates, el responsable del COI para supervisar los preparativos de Tokio, en una conferencia celebrada este viernes en su Australia natal.

Coates admitió que la organización afronta "verdaderos problemas" de cara a acoger a atletas y público venido de todo el mundo, en un momento en el que muchos países restringen o prohíben la entrada de viajeros que provienen del exterior y mientras la pandemia evoluciona de forma muy diferente en distintas zonas del planeta.

"DÉJÀ VU"

El comité de organización de los Juegos, por su parte, ha sido ambiguo y extremadamente cauto a la hora de abordar qué sucederá si la pandemia siguiera complicando la celebración del evento en 2021.

Mientras que el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, ha afirmado categóricamente que no habrá más retrasos y que los Juegos se cancelarán si no son el próximo año, el director ejecutivo del mismo organismo, Toshiro Muto, se ha negado a hablar de esa posibilidad.

"Queda más de un año para los Juegos. No deberíamos discutir o debatir en estos momentos sobre una nueva reprogramación", dijo este jueves Muto en una teleconferencia, en la que también insistió que los organizadores "trabajan únicamente con el objetivo de celebrar los Juegos en el verano de 2021, como se ha acordado con el COI".

La situación recuerda a las semanas previas a que el COI y el Gobierno nipón anunciaran que los Juegos de 2020 quedaban pospuestos, un período durante el cual los organizadores repitieron hasta la saciedad que retrasar el evento era impensable, en contra de un clamor del movimiento olímpico a favor de esa opción.

SOLUCIONES MÉDICAS O "NUEVA NORMALIDAD"

Los expertos sanitarios coinciden en que la existencia de una vacuna contra la COVID-19 disponible en todo el mundo o de un tratamiento efectivo serían las únicas garantías para poder organizar un evento de la magnitud de los JJOO plenamente seguros para público y atletas.

Mientras ninguna de estas soluciones parece estar al alcance a corto plazo, el mundo del deporte intenta volver a funcionar con pies de plomo -y solo en aquellos países donde el cornonavirus ha causado menores estragos-, recurriendo a una "nueva normalidad" que podría llegar también a los Juegos de Tokio.

El COI estaría abierto a discutir la celebración de competiciones olímpicas sin público, una medida que ya se ha aplicado por ejemplo en Alemania o Corea del Sur para reanudar las ligas nacionales de fútbol, según dijo Bach.

"No es lo que queremos", subrayó el responsable del COI, quien añadió que para tomar una decisión habría que consultar con atletas, organizadores nipones y la Organización Mundial de la Salud.

"Está claro que si continúa la propagación del virus para cuando se celebren los JJOO, tendremos que tomar algún tipo de medidas preventivas", señaló por su parte Muto, quien precisó que todavía "no se han definido cuáles".