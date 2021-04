Los Bulls enfrentan al Heat con miras al Play-in

Lo que parecía una temporada a modo para los Chicago Bulls, se ha convertido en una cardíaca cuesta y han comprometido su lugar en la postemporada de la NBA.

Denzel making plays at both ends! @NBCSChicago | @denzelvalentine pic.twitter.com/Dv60dlzJTO

Rebasados por los Washington Wizards, los Bulls marchan décimo primeros en la Conferencia Este, y necesitan desesperadamente ganar todos los partidos que les restan en este trayecto final.

Sin embargo, hoy tendrán un obstáculo muy difícil, pues enfrentarán al Miami Heat tras caer frente a ellos el sábado; los de Florida van séptimos en el Este y prácticamente estarán, por lo menos, jugando los play-in al final de la temporada regular.

5 letters... but it sounds like only 3. #JIMVP



???? #HEATHighlights pic.twitter.com/e9TJqy4lEd