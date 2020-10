Lakers adelanta, gana el primero de la serie decisiva ante Miami

El primer juego de las Finales de la NBA entre Lakers y Heat ya es historia, con marcador de 116 a 98 en favor de los californianos fue como termino el encuentro y los Lakers se adelantan para conseguir su titulo número 17.

Recordemos que ante la pandemia la NBA reanudo e una burbuja en Florida, por lo que los playoffs se jugaron en dicha ciudad.

Miami venía de vencer al mejor sembrado, Los Bucks, para después dejar fuera a uno de los que pintaba favorito y el más laureado, Boston Celtics.

Por su parte Lakers venía de eliminar a Rockets y posteriormente a Denver.

Los de Florida se encontraron en una situación que no conocían, si bien los primeros minutos fueron a favor de ellos, no les duro mucho estar arriba, pues los angelinos respondieron y terminaron la primera mitad arriba por más de 15 puntos. Para la parte complementaria fue la misma tónica, Lakers no bajó los brazos y termino el encuentro arriba por 18 puntos.

Podríamos decir que los Lakers se saborean el título, pero como todo deporte, pueden suceden cosas extrañas.

El juego número dos de las finales, será el próximo 2 de octubre.