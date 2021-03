Logra ´Checo´ Pérez entrar al Top 10 de segunda prueba libre del GP de Bahréin

Este viernes, el mexicano Sergio "Checo" Pérez terminó en el Top 10 de la segunda prueba libre del Gran Premio de Bahréin 2021, la prueba inaugural del Mundial de la Fórmula 1 (F1).

