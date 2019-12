Llueven peluches en juego entre Betis-Atlético de Madrid

Una espectacular lluvia de peluches, proveniente de todas las gradas del estadio Benito Villamarín inundó la cancha en el entretiempo del partido que disputaban el Betis con el Atlético de Madrid.

Por segundo año consecutivo, la Fundación Real Betis organizó esta recolección de peluches que busca que niños de escasos recursos se queden sin Reyes Magos.

En el 2018, en el partido contra el Eibar, los encargados del Betis recogieron 16 mil peluches.

En un comunicado, la fundación indicó varias especificaciones de los juguetes a regalar, pues debían tener algunas características como no utilizar pilas en su interior, solo podían ser de textura blanda para no dañar a ningún aficionado cuando el peluche fuera arrojado al césped, además, la altura máxima del peluche tenía que ser de 35 centímetros y su peso no debía sobrepasar los 300 gramos.

Sin embargo, los aficionados del Betis salieron del estadio con un sabor agridulce pues su equipo fue derrotado con marcador de 2-1 por los "colchoneros" del Atlético de Madrid.

El encuentro de la jornada 18 de la Liga tuvo participación de tres mexicanos Héctor Herrera que fue titular y disputo los 90 minutos con el cuadro de Madrid, mientras el Real Betis y contó en el juego con la presencia de Andrés Guardado como titular y fue sustituido al minuto 69 por Diego Lainez.

