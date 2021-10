A disfrutar de grandes encuentros en la Semana 6 de la NFL 2021

Octubre 14, 2021 - 04:00 a.m. / Jaime Tamez / MONTERREY

Hoy inicia la Semana 6 en la NFL y tenemos grandes encuentros que disfrutar, entre los principales juegos a seguir destaca el duelo entre Los Angeles Chargers y los Baltimore Ravens, donde esperamos grandes jugadas por parte de Justin Herbert y Lamar Jackson.

También el duelo entre los Arizona Cardinals y los Cleveland Browns luce muy bien... ya son dos equipos que han iniciado la temporada jugando de manera sensacional.

- Las Vegas Raiders, HC Josh Jon Gruden: esta semana surgió un asunto extra cancha que está sacudiendo a la NFL, el entrenador de Las Vegas Raiders, Jon Gruden, ha renunciado a su puesto después de que se hiciera publico el contenido de varios emails de hace 10 años, donde hace lamentables comentarios e insulta a varias personalidades de la NFL, entre ellos el presidente del sindicato de jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, y al mismo comisionado de la NFL, Roger Goodell, además de esto se reveló que, junto con el entonces gerente general de Washington, Bruce Allen, compartieron imágenes de porristas del equipo posando ‘topless’. Estos emails son producto de una investigación que realizó la NFL contra en dueño de los Washington Football Team, Dan Snyder, quien fue acusado de acoso y maltrato hacia varios empleados, tanto hombres como mujeres. Gruden ha sido el único en caer hasta ahora, pero hay muchas voces, incluyendo el mismo DeMaurice Smith, que están pidiendo a la NFL revelar todo el material que tengan producto de dicha investigación. Es de vital importancia que la NFL revele todo el contenido de la investigación y que todo aquel que haya incurrido en este tipo de horribles y lamentables acciones también enfrenten las consecuencias de sus actos, de no hacerlo se podría interpretar como que deliberadamente están tratando de proteger a Dan Snyder por ser dueño de un equipo y eso afectaría en gran manera la credibilidad del mismo Goodell y de la NFL. Estaremos pendientes de este tema que es muy delicado y definitivamente la NFL tiene que dar una resolución sólida y definitiva, sin importar quién caiga.

PICK DE LA SEMANA

PACKERS -4.5

Green Bay Packers at Chicago Bears: Aaron Rodgers tiene un récord de 20 ganados y cinco perdidos contra los Bears, y ha ganado 13 de los últimos 15; sí, la defensa de Chicago lució imponente contra los Raiders, pero Rodgers y los Packers han enfrentado mejores versiones de esa defensa, y aun así han salido victoriosos. Por parte de los Bears, su QB, el novato Justin Fields, aún no está listo para cargar con el equipo, y contra Rodgers no les bastará la pura defensa para ganar, sin duda será un enfrentamiento duro y muy físico, pero los Packers ganarán por al menos un touchdown.

PICK TODOS SOMOS CAMPBELL

LIONS +3

Cincinnati Bengals at Detroit Lions: la semana pasada los Lions volvieron a perder con un largo field goal en el último segundo, posteriormente, en la conferencia de prensa se vio al head coach de Detroit, Dan Campbell, con lágrimas expresando que ellos dieron todo, pero simplemente la victoria se les volvió a negar. ¿Cómo no amar a un entrenador así?, alguien con esa pasión, que deja el corazón y el alma en cada juego y que ama lo que hace, su equipo va a dar la cara por él y va a salir con todo lo que tiene a conseguir esa primera victoria en casa, y en caso de que no se dé la victoria, estoy seguro que los Lions pelearán hasta el final, como han peleado en la mayoría de sus encuentros... y de perder, será muy probablemente una derrota de último minuto por menos de tres puntos, con lo cual también ganaríamos nuestra apuesta.

PICK ADICIONAL

CHIEFS VS. FOOTBALL TEAM

ALTAS DE 55.5

Kansas City Chiefs at Washington Football Team: de todos los juegos de los Chiefs, en el que menos puntos se han anotado han sido 54, todos los demás han pasado de 56 por mucho, son la peor defensa de la liga en puntos permitidos y eso no se ve que vaya a cambiar pronto, además de permitir muchos puntos, ellos también anotan mucho, lo cual vuelve sus encuentros una verdadera fiesta ofensiva; esta apuesta se va a dar y vamos a ver más de 30 puntos por equipo el domingo.

