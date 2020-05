Liverpool y Manchester United vuelven a los entrenamientos

La competición permitió que los jugadores empezasen a entrenarse en grupo a partir de este martes, después de que los clubes votasen a favor de ello en una reunión.

Otros equipos como el Chelsea, el Newcastle United y el West Ham United volvieron el martes.

El Liverpool entrenó en diferentes grupos este miércoles por la mañana en su ciudad deportiva de Melwood, mientras que el United se ejercitó en Carrington.

