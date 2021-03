¡Listos los equipos del NBA All Star! Team LeBron vs Team Durant

Ahora sí, todo está listo para el NBA All Star Game de este año, que se celebrará este domingo 7 de marzo.

Los dos capitanes, LeBron James y Kevin Durant, eligieron a los jugadores que conformaran sus equipos.

"El Rey" eligió como primera pieza a quien fuera su rival en el All Star del año pasado: Giannis Antetokounmpo; mientras que Durant designó a su compañero de equipo Kyrie Irving como primera selección.

"That show before the game... that show was amazing bro." @Giannis_An34 and @common catch up following #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/3nnrZW6r9G