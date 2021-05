Listo los horarios de Cuartos Final de la Liga Mx Femenil

Luego de 17 Jornadas, los ocho clubes que lograron calificar a la liguilla del fútbol mexicano femenil fueron: Tigres UANL, Chivas del Guadalajara, Club América, Rojinegras del Atlas, Rayadas del Monterrey, Toluca, Pumas y las Tuzas.

La fase regular del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX Femenil llegó a su fin este lunes 3 de mayo y quedaron definidos los ocho equipos que clasificaron a la Liguilla, para seguir en la pelea por el título.

Los cruces de los cuartos de final de la Liga MX Femenil quedaron de la siguiente manera: Tigres vs América, Chivas vs Toluca, Atlas vs Pachuca y Rayadas vs Pumas.

El Tigres - América será el "platillo fuerte" para estos Cuartos de Final. La ida será el 7 de mayo, mientras la vuelta será el día lunes 10 de mayo.