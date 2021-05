¿Liguilla a la vista? Atlas Vs. Tigres en el Repechaje

Tigres ya tiene rival para el Repechaje del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX: los Rojinegros del Atlas... y no es descabellado pronosticar que los de la UANL superarán esta fase para avanzar a los Cuartos de Final de la Liguilla del actual certamen.

Y es que los felinos tienen números positivos cada que enfrentan a los Zorros en cualquier escenario. Por ejemplo, en estos momentos los auriazules ligan ocho encuentros seguidos sin perder ante los atlistas: cinco victorias (tres en El Volcán y dos en el Estadio Jalisco) y tres empates (uno de local y un par de visita).

Aunado a esto, en las últimas 23 ocasiones que se han visto las caras estos conjuntos, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no han perdido en 20 de ellos: 11 triunfos y nueve empates, por tan sólo tres victorias de los tapatíos.

La reciente derrota de los dirigidos por Ricardo Ferretti ante el Atlas fue hace poco más de cuatro años: el 14 de enero de 2017, en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2017, por marcador de 2-0 en el Estadio Jalisco. Esta es la única derrota de Tigres ante los Rojinegros en el Estadio Jalisco en los últimos 11 años.

Santos Vs. Querétaro, León Vs. Toluca y Pachuca Vs. Chivas son los otros tres duelos de la ´repesca´; hoy definen fechas y horarios.