Alistan los clubes privados de futbol rápido y futbol 7 su regreso a la actividad

Nuevo León.- Preparados y solo en espera de que el árbitro de "salud" haga sonar su silbato, los clubes privados de futbol rápido y futbol 7 se encuentran listos para arrancar nuevamente sus actividades deportivas, que pudiera ser este próximo viernes 4 de septiembre, ya que sea oficial y publicado en el diario oficial.

Luego de una larga reunión a través de una plataforma digital el pasado miércoles 26 de agosto con el Gobernador Jaime Rodríguez, el Secretario de Salud, Manuel De la O y el de Economía, Roberto Russildi, los empresarios deportivos recibieron el visto bueno para que dependiendo del comportamiento del semáforo de salud estatal podría autorizarse la reapertura a este giro.

"Hemos tenido una serie de reuniones con nuestras autoridades estatales, con quienes de la mano implementamos medidas que nos ayuden a regular el regreso a la actividad, con protocolos que se deberán cumplir al pie de la letra dentro y fuera de los campos de juego", informó Gerardo Guerra Lozano, Presidente de la Asociación de Futbol Rápido y Futbol 7 de Nuevo León.

El dirigente deportivo comentó que esta reapertura estará sujeta a que se baje un indicador en el semáforo de Nuevo León en la rueda de prensa del jueves 3 de septiembre a las 3 pm.

"No vamos abrir por abrir será en forma paulatina y organizada, cuidando cada uno de los protocolos implementados en nuestras instalaciones, que van desde la toma de temperatura al ingresar, no acceso de grupos en vehículos, entradas y salidas definidas para no hacer amontonamientos a las canchas, horario diferenciados hasta de una hora entre partido y partido, sanitización de balones, bitácoras, modificación temporal de reglas de juego como la cancelación de tiros de esquina y sanción a quienes escupan o festejen con contacto físico entre otras", Es muy importante que nuestros jugadores/clientes hagan caso y nos dejen educarlos en este regreso ordenado a las canchas, dijo Guerra Lozano.

El Presidente de la AFRYF7NL señaló además que entre los acuerdos logrados con el Gobernador, está de qué solo aquel que cumpla con todos los protocolos y certificaciones por parte de la Secretaría de Salud podrá iniciar y además de que la Secretaría de Salud vigilará su cumplimiento.

Con información de Raúl Guevara Ortiz