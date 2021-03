Lidia un ´torito´ difícil

Como toda la humanidad, Rodolfo Mendoza González, doctor de profesión con especialidad en medicina del trabajo, ha tenido que enfrentar al incierto "torito" de la pandemia que le ha pegado un "maromón" desde su aparición con los constantes cierres de escuelas, negocios, empresas y fábricas a las que da servicio a través de su bufete de servicios médicos empresariales.

Sin embargo, y a pesar de los pesares, el médico -"aguantando vara" como enrazado toro- se crece al castigo de la adversidad tomando como buen aficionado los valores intrínsecos de la tauromaquia para salir adelante.

"Hemos podido sortear este difícil ´torito´ estando avispado, echándole habilidad y tomando los valores formativos de esfuerzo que contiene la tauromaquia", nos dice el profesionista.

"La fiesta de toros es un ritual sagrado lleno de arte, donde la fuerza bruta, la inteligencia y habilidad se enfrentan en una lid que se alimenta de vida, y en este caso es un ritual de muchos siglos de existencia que ha evolucionado y que ha influido universalmente en mentes brillantes", agrega.

Nacido en Nueva Rosita, Coahuila, el doctor Rodolfo tuvo su primer contacto con los toros en el cine, cuando en los noticieros que se transmitían antes de las películas pasaban imágenes de los festejos que por aquellos años se celebraban.

Para 1968, a los 12 años de edad, tuvo la oportunidad de venir a Monterrey y, por casualidad del destino, llegó con unos familiares a unas cuadras de la plaza de toros Guadalupe, en la calle Hidalgo, en donde tuvo su primer contacto en vivo al presenciar una novillada.

En el mes de julio de 1970, ya con 14 años de edad, su familia entera se trasladó a Monterrey para vivir por la calle Alamillo, a unos pasos del patio de cuadrillas de la Monumental Monterrey, integrándose a la "palomilla" de "soñadores de gloria" que deambulaban todos los días por los alrededores de la plaza.

Ahí empezó todo, comenzó a conocer a los chavales que querían hacerse toreros y él, sin siquiera intentarlo, se apasionó por el mundo de la fiesta de los toros, del cual comenzó a aprender para ser un buen aficionado y un hombre de bien.

Al paso de los años, Rodolfo comenzó a estudiar su demandante carrera de medicina, por lo cual "se tapó" un tiempo de "la flota" para dedicarle tiempo al estudio, en una época donde se celebraban más de 35 fechas entre novilladas y corridas por temporadas.

"Yo ahí vi muchos novilleros y figuras del toreo", dice Mendoza.

Gracias a la determinación de sus padres, Don Antonio Mendoza Posada y Sidonia González, salió adelante su familia, integrada por una novena de vástagos a los que lograron darles carrera a todos: tres ingenieros (uno químico, uno mecatrónico y otro mecánico), una maestra, una enfermera, una secretaria, dos doctores y un contador público. Todos ellos son aficionados a los toros, su hermano Roberto fue de los más reconocidos taurinos de Torreón, Juan Antonio, Juan Roberto, María Elva, Blanca, Lucina, Arturo, Mario y Jorge, se les pegó la afición a la fiesta brava gracias a su vecindad con la plaza de toros.

El doctor Rodolfo se distingue no sólo por ser un sencillo aficionado de tendido, que en su haber ha tenido la oportunidad de ver toros en México y Europa desde 1970, atestiguando con su presencia poco más de 600 festejos, desde su llegada a la calle Alamillo de la colonia Del Prado hasta ahora que continúa con su entusiasmada afición por aprender cada vez más del mundo de los toros.

"En esto nunca se termina de aprender", dice con mucha seguridad el galeno, que agrega: "La fiesta es arte, es un ritual que me ha ayudado, tomando de ella los valores como la disciplina que aplico en mi vida personal y profesional, lo que me ha permitido transitar sin queja de parte de quienes les ofrezco mi servicio médico, un servicio de calidad, y la disciplina para mí es parte del ritual al que cada día me someto para atender a mis pacientes, a los que -como una faena bien estructurada- les doy la ´lidia´ adecuada de acuerdo a sus necesidades y cambiantes condiciones de salud", aseguró.

Además, el respeto hacia los demás, la honestidad y el espíritu para colaborar en las causas nobles son otros valores que ha adquirido de la fiesta de los toros: "Entre los valores que he tomado te puedo decir que le tengo un gran respeto a todas las personas, sea cual sea su condición social, y a la tauromaquia por la cultura que representa en nuestras vidas, además la integridad y la honestidad en mi profesión son fundamentales para generar la confianza que requiere el paciente para ponerse en nuestras manos, amén de que hemos apoyado algunas causas nobles y, por supuesto, hemos ´aviado´ a algunos chavales", indicó.

El profesionista en sus ratos libres practica la lectura de literatura taurina y de temas históricos de México, y actualmente está escribiendo un libro de historia ficción sobre el tema taurino y donde quedarán plasmados seis cuentos con personajes verdaderos y ficticios que arranca con el inicio de los festejos taurinos en el país.

El segundo hablará de la primer corrida en Nuevo León, un tercer cuento tratará antes de la Independencia, cuando el cura Miguel Hidalgo era ganadero, la cuarta es un cuento del siglo XIX cerca de la batalla de Puebla, el quinto y sexto cuentos aún no quedan definidos, pero serán acerca de hechos históricos para el país y la verdad... y nos dice: "No llevo prisa por terminarlo".

En torno a la situación actual de la fiesta Mendoza González reconoce: "No hemos sabido transmitirla a las nuevas generaciones, aunque yo he hecho mi parte con mis hijas Martha Denisse de 38 años de edad, Leslie de 32 y Karen de 28, todas profesionistas exitosas que les ha gustado mucho y además se han hecho acompañar de amigas, y ninguna de ellas ha tomado conductas violentas, además de mi sobrino Ricky, que es muy apasionado y por eso pienso que el reclamo de los animalistas es mentira y no entienden que la única forma de mantener vivo al hato ganadero es sacrificando en este ritual al toro de lidia con honor, pero ellos (los animalistas) han tomado política y mediáticamente el asunto porque no defienden a otras especies de animales en los mataderos", señaló.

"Los taurinos somos gente mayor y no hemos hecho lo suficiente entre la gente joven, hay que explicarles que la fiesta de los toros no es todo lo que se dice de ella y que lo comparen con otros espectáculos que ni arte tienen, la fiesta de los toros ha inspirado a muchos artistas, escritores, premios nobel, pintores, músicos, escultores", agregó el médico.

"Hay que saber transmitir la esencia de la fiesta y reconozco", nos dice, "me siento culpable por no haberle inculcado la fiesta a más personas, más allá de mis hijas. Hemos tenido la culpa nosotros y esto, más allá de decirles, es transmitirles de manera presencial para que la sientan y la vibren para que la puedan comprender. A todos nos faltó y, pues sí, las nuevas tecnologías pueden aportar, pero si no sabemos difundir la fiesta a las nuevas generaciones se corre un gran peligro, nuestra generación ha tenido la culpa de la ausencia de jóvenes en los tendidos", sentenció el médico.

"Necesitamos gente promotora, para llevar esto como lo hace Noé Elizondo, organizando charlas en escuelas, universidades y clubes. Hay que meterles a los jóvenes en la mente que la fiesta es un ritual de arte y tenemos que trabajar para meterla en el gusto de las nuevas generaciones y yo con mucho gusto estoy dispuesto a colaborar para que la gente sepa que esto es un ritual vestido de arte", indicó el aficionado y doctor que a pesar de estar lidiando al difícil toro de la pandemia, por su afición y aportación a la fiesta, sin duda alguna es un ejemplar hombre de bien.