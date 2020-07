Lewis Hamilton va tras Michael Schumacher

Spielberg, Austria.- Lewis Hamilton ganó ayer domingo el Gran Premio de Estiria desde la pole para alcanzar la victoria número 85 de su carrera, a seis del récord de Michael Schumacher en la Fórmula Uno.

La mayoría de las victorias de Schumacher fueron durante un dominante ciclo con Ferrari, pero la escudería italiana anda a los tumbos. Por segunda vez en las últimas cuatro carreras, Charles Leclerc y Sebastian Vettel se embistieron y quedaron fuera.

Hamilton venía de obtener la pole position 89 en una pista mojada, extendiendo su récord. Pero apenas le hicieron cosquillas el domingo, llevándose la victoria con una diferencia de 13.7 segundos sobre el Mercedes de su compañero Valtteri Bottas y 33.7 por delante del Red Bull de Max Verstappen.

Debido al distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus, los pilotos en el podio recibieron sus trofeos de manos de un aparato manejado a control remoto.

Bottas salió victorioso en el Gran Premio de Austria que puso en marcha la temporada el pasado fin de semana en el mismo circuito Red Bull Ring en Spielberg a los pies de la cordillera de Estiria — por ello el cambio de nombre.

Al igual que el domingo pasado, los pilotos lucieron camisetas negras con la frase "Acaben el Racismo" y la mayoría se arrodilló poco antes de entonarse el himno nacional.

El piloto de Red Bull Alexander Albon supo contener el persistente asedio del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y quedó cuarto, por delante Lando Norris (McLaren) y "Checo" Pérez, quien retrocedió al sexto sitio tras el roce de ruedas con Albon cerca del final. Pérez cumplió meritoria actuación, ya que había largado 17mo.

Carlos Sainz Jr. (McLaren) partió tercero y acabó noveno, pero el español sumó un punto de bonificación por registrar la vuelta más rápido.

Al comienzo de la carrera, Hamilton se distanció sin problemas y Verstappen supo dejar atrás a Sainz.

Leclerc intentó colarse por la derecha al entrar en una curva y acabó haciendo contacto con el monoplaza de Vettel, dañando su alerón trasero y provocar el ingreso del coche de seguridad durante dos vueltas.

Vettel, quien figuró décimo la semana pasada, debió abandonar. Leclerc ingresó a pits en la quinta vuelta y al rato también abandonó.

En el Gran Premio de Brasil, el penúltimo de la pasada temporadas, ambos Ferraris chocaron. Vettel pareció cargar con la culpa entonces, luego de haber sido rebasado limpiamente por Leclerc y tratar de recuperar la posición.

Pero esta vez Leclerc fue quien se mostró más imprudente e impaciente.

"Me he disculpado", dijo Leclerc tras asumir la culpa. "He estado mal y le he fallado al equipo".