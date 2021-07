¡Se queda! Lewis Hamilton renueva contrato con Mercedes

El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunció que extendió su contrato con la escudería Mercedes hasta 2023.

A través de sus redes sociales, el piloto inglés celebró su permanencia en el equipo y aseguró que "aún queda más por lograr".

Por su parte, la escudería Mercedes calificó su unión con Hamilton como "la más exitosa en la historia".

The journey continues. ??



Lewis and Toto reflect on the new two-year extension, continuing a relationship that has become the most successful team and driver pairing in @F1 history! ?? pic.twitter.com/bUZMggGFHl