Leo Fernández, ¿el regreso del 'diablo'?

Luego que el uruguayo Leo Fernández ha tenido un buen desempeño con los Diablos Rojos de Toluca, el presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, dejó abierta la posibilidad de que el jugador regrese a los felinos para el próximo semestre.

El directivo expresó que el charrúa tiene una cláusula de rescisión de contrato alta, la cual si el cuadro mexiquense paga, ya no podrían hacer nada al respecto.

"Sí, es una cuestión de riesgo (la cláusula) que se puede tomar, ante esa situación no podemos hacer nada, pero no es con él, todos los jugadores tienen ese riesgo o beneficio y

quien llegue a cumplir; no es el primer caso ni el último, hay que esperar lo que viene, tenemos mucha confianza que pueda venir a Tigres. Tenemos la opción a seis meses de poderlo traer", declaró.

Se debe recordar que el jugador sudamericano se encuentra a préstamo por un año, sin opción a compra, y en el presente Torneo Clausura 2020 ha resaltado por su desempeño con Toluca al llevar tres anotaciones en cuatro jornadas disputadas.

Miguel Ángel Garza habló también sobre el plantel, dijo que están completos para encarar tanto la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que espera no lleguen equipos de la MLS en busca de jugadores de los auriazules.

"No los invoques. Siempre he comentado que es estar a la expectativa y en los últimos años hemos crecido el riesgo, pero los factores externos no podemos controlarlos, si llega una propuesta es analizarla y es tomar una decisión, esperemos que sigamos con el equipo completo", manifestó.

Sobre las críticas que ha recibido el técnico Ricardo Ferretti por el paso del equipo en el Clausura 2020, el dirigente se mostró confiado en que mejorará el conjunto y en que el timonel tenga un buen desempeño con el plantel.

"Es el inicio y a lo mejor son justificadas cuando no hay un resultado, ojalá que el Pípila (Ferretti) que tenemos aquí aguante esas críticas con la estabilidad emocional para trabajar día a día como lo ha hecho en estos 10 años", concluyó.