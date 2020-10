Lecciones de pandemia

1. La última vez que Estados Unidos suspendió el futbol colegial a causa de una pandemia fue en 1918, por la Gripe Española. Dado que la NFL se fundó en 1920 -como la estrategia de mercadotecnia nos lo ha recordado todo el año- la liga es novata enfrentando contingencias sanitarias.

A pesar de todas las previsiones, los contagios han mermado los equipos y los cambios en el calendario por motivos de salud, empezaron ya, siendo el Steelers vs Titans el más sonado, así como el de Patriots vs Chiefs. Esperemos no haya bajas permanentes y sí buen futbol americano, porque este domingo estuvo particularmente flojo. Vámonos recio:

2. Jets (28)y Broncos (37): no voy a decir nada, salvo que el programador odia los jueves. Igual no estuvo tan aburrido, pero no hay manera que los dos equipos figuren. Lions (29) y Saints (35): a los primeros siempre les falta. Dejaron ir ventaja de 14 puntos. Los bounty hunters no perdonan. Buccaneers (38) y Chargers (31): Brady es experto en recuperarse de primeras mitades fatales y los Chargers son especialistas en tener una coladera por defensa. Bengals (33) y Jaguars (25): Joe Burrow, el qb de los felinos demostró por qué ganó el Heisman. No es malo, pero desde el suelo es muy difícil tirar. La línea mejora de a poco. Texans (23) y Vikings (31): Desahun Watson, pasador de los Texanos, sí es bueno, pero los de los cuernos son un mejor equipo. Al menos ya no van 0-3.

El partido de 49ers vs Eagles valió la pena por dos cosas: 1) ver al receptor abierto Brandon Aiyuk brincar a un sorprendido -y muy alto- Marcus Epps, cuyos 182 centímetros no impidieron ni el brinco ni la anotación. Jugada de 10 para los de la bahía. 2) Los nervios de que un partido se decida en los últimos segundos. Fue entretenido, ciertamente. La primera victoria de unas Águilas que se inspiran con este triunfo. Los 49ers necesitan desesperadamente a su pasador oficial, Jimmy Garoppolo, quien se duele de un tobillo.



3. Dolphins (23) y Seahawaks (31): los Halcones Marinos se despertaron a tiempo para ganar. Su pateador, Jason Sanders, fue el MVP del partido. Cowboys (38) y Browns (49): se los dije. Los Cowboys no siempre van a tener suerte. Panthers (31) y Cardinals (21): los de rojo nada más no aprietan. Washington (17) y Ravens (31): los Washington pagaron el coraje de la derrota anterior. Los Ravens se desquitaron. Rams (17) y Giants (9): lo mejor del partido fue la novela de golpes entre Golden Tate y Jalen Ramsey. Yo sigo extrañando a Eli y sus fanáticos supongo que también, pues van 0-4. Raiders (23) y Bills (30): los Bills se afianzan, mientras que los Raiders se amilanan. Bears (11) y Colts (19): El romance con el invicto se acabó en Chicago. Vamos a ver cuánto tardan en pedir la cabeza de Foles.

4. Este lunes hay jornada doble porque Covid-19, así que empezamos temprano y bien con un prometedor Patriots vs Chiefs. A ver si van parando a Mahomes y compañía, aunque no lo profetizo. La noche cierra con el Falcons vs Packers. Los Halcones Negros tienen la horrible costumbre de jugar fenomenal para salvarle el cuello a su coach, Dan Quinn, quien se las ha arreglado para ser el hazmerreír de la liga. No creo que las huestes de Aaron Rodgers se pongan de pechito para tal fin, así que todo apunta a una victoria fácil de los Empacadores.

5. Para la semana 5, el jueves promete: Bucaneers vs Bears nos trae a Brady-Foles. ¿Se quitará la espinita Don Bündchen? Digo, una derrota de Super Bowl siempre es una derrota, no importan los jerseys. El domingo, Bengals vs Ravens, es un juego divisional. Siempre son interesantes. El partido por la noche también promete: Vikings vs Seahawks. No creo que a Kirk Cousins le guste eso, pero todo es posible.

Nos leemos pronto.