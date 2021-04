LeBron y Stephen Curry... ¿juntos en los Lakers?

Uno de los sueños más profundos de prácticamente todos los aficionados de la NBA es ver jugando para una misma franquicia a LeBron James y Stephen Curry; y ese sueño estaría más cerca de lo que se cree.

De acuerdo al periodista Brian Winhorst, LeBron James tendría la consigna de convencer a Curry de llegar al conjunto angelino de cara a la temporada 2022-2023.

Winhorst declaró en su programa, The Jump, que desde el pasado All Star, LeBron ya estaba poniendo en marcha su plan para convencer al base de los Warriors, sugiriendo que por eso lo eligió en su equipo.

LeBron tendrá tiempo suficiente para llevar a Steph a los Lakers, pues el multicampeón campeón con Golden State está cursando su antepenúltimo año contractual con la franquicia californiana, por lo que podrá comenzar negociaciones "más serias" a partir de este verano y salir en el siguiente.

Finally got to share the floor with @StephenCurry30! Well overdue and I loved every single second!! #GreatestShooterOfAllTime #ChangedHowTheGameIsPlayedByHimselfAlone #RespectBeyondWords #JustSomeKidsBornInAKRON????