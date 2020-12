¡Hoy cumple años el Rey! LeBron James llega a los 36

Uno de los mejores (dos) jugadores de la historia del baloncesto sin duda es LeBron James, y hoy está cumpliendo 36 años de edad, manteniéndose al más alto nivel deportivo.

El nacido en Akron, Ohio está a cuatro años de llegar a las cuatro décadas, y sin embargo, se antoja difícil que se aleje de las duelas próximamente.

Sobre todo considerando que existe la posibilidad de que en un par de temporadas, pueda jugar con o contra su hijo Brony, quien es uno de los prospectos más prometedores del baloncesto colegial.

Dentro de sus logros, destacan los cinco títulos que ostenta en la NBA: Dos con Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers y el más reciente con los Lakers, luego de coronarse el la Burbuja de Orlando.

He´s built different. A big birthday shoutout to Champ James! ???? pic.twitter.com/7mJ20Qd4VE

El "Rey LeBron" además, ha sido 4 veces MVP de temporada regular, 4 en Finales, elegido All Star en 19 ocasiones, jugando 18 de ellas; además es dos veces medallista olímpico por Estados Unidos (2008 y 2012) y en 2021 protagonizará al lado de Bugs Bunny la película Space Jam 2: Un nuevo legado.

Tuuuune Squad ??



We've joined forces with @KingJames and @spacejammovie to create learn-to-code lessons for all ages. https://t.co/qxopQ1pEh6 pic.twitter.com/KBDYxybTXu