Leandro González Pirez de Xolos, pensaría en jugar con el Tri

El argentino Leandro González Pirez, defensa de Xolos, admitió que en caso de tener una oferta para jugar con la selección mexicana, la tomaría en cuenta, ya que sería un gran crecimiento deportivo.

"Si se dan los papeles, veo que no tengo ninguna chance en la Argentina y acá me aceptan de la mejor manera, sí, claramente que lo pensaría. Deportivamente es un gran crecimiento, pero no me ha llegado ninguna propuesta", comentó para un medio de su país.

González Pirez ya fue dirigido por su compatriota y actual entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, cuando coincidieron en el Atlanta United de la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos, lo cual podría beneficiarlo.

"Hasta ahora en los países que voy intento tratarlos siempre con mucho respeto porque es lo que se merecen, trato de siempre ser un buen ciudadano; pero no me ha llegado nada como para decir lo pongo arriba de la mesa", concluyó.