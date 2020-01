Le llega competencia a Lozoya; anuncia Rayadas contratación de nueva portera

En el Club de Futbol Monterrey tienen la meta fija puesta en el Bicampeonato, en ambas ramas, es por ello que las Rayadas ya comenzaron a afianzar al equipo y le trajeron competencia a Claudia Lozoya, al firmar a la exportera del Necaxa, Balbina Treviño.

A veces el balón suele ser caprichoso, otras veces sorprendente, y para Balbina María Treviño, dejar a las hidrocálidas no fue sencillo, por su edad, 37 años de edad, creyó que tendría poco tiempo para jugar a la pelota, sin embargo, las Rayadas, el club de sus amores, donde es abonada de Rayados, le abrió las puertas para darle otra oportunidad.

"Comentaba hace unos meses que no era un sueño jugar en la Liga (MX) porque no existía, no crecí con ese sueño, tengo 37 años, sin embargo soy aficionada del club desde que tengo 2 años, mi papá me llevaba al estadio en brazos, y yo pensé que yo ya no iba a alcanzar a poder jugar por mi edad, ahorita sí es un sueño impensado hecho realidad, estoy encantadisima", expresó Treviño, en un video colgado en las redes oficiales de Rayadas.

Aunque ya conoce a la mayoría de sus compañeras por ser rivales, sabe que no la tendrá fácil ante Claudia Lozoya, quien ha sido la encargada principal de cuidar la meta albiazul, pero cumplirá un sueño inimaginable al defender la casaca de las Campeonas.

"Es increíble, yo creo que cualquier jugadora anhela algo así, en donde esté un equipo que pelea por campeonatos y en este caso, con el Campeón", aseguró.

"Fue muy agradable ver el compañerismo en las compañeras, el apoyo que hay, estoy ansiosa y emocionada por vivir esto", concluyó.