LaMarcus Aldridge, fuera de San Antonio Spurs

De acuerdo al propio entrenador, Gregg Popovich, LaMarcus Aldridge no continuará más con los San Antonio Spurs.

´Pop´ declaró que lo mejor para Aldridge será buscar oportunidades en otro lugar.

Pop on LaMarcus Aldridge: "We´ve mutually agreed for him to work on some opportunities elsewhere." Aldridge will not be back with the Spurs.