Lakers vs Warriors: van por tercer choque en este año

Dos de los equipos más populares y siempre aspirantes al anillo de la NBA, se enfrentan esta noche por tercera ocasión en lo sus va de 2021: Los Ángeles Lakers frente a Golden State Warriors.

El primer duelo entre ambos este año se dio el 18 de enero, con un resultado a favor de los Warriors 115-113; y el 28 de febrero volvieron a chocar, pero en esa ocasión, los angelinos salieron vencedores 117-91.

Kuz always has your back. pic.twitter.com/tbe53VDSsN