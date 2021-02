Lakers vs Utah: duelo en la cima del Oeste

Uno de los duelos más atractivos, no sólo de la semana, sino quizá de todo el calendario en la NBA, es sin duda el de Los Ángeles Lakers frente al Utah Jazz.

En primera instancia por la calidad de ambas plantillas, pero sobre todo por el momento en el que ambos se encuentran: por un lado, el campeón que parece no levantar luego de perder por lesión a Anthony Davis, y por el otro, el Jazz que, de la mano de Donovan Mitchell, es hoy por hoy el mejor equipo en toda la liga.

Bron´s driving and picking up and1 after and1. pic.twitter.com/qQibhhIqgg

El último enfrentamiento entre ambos data del 3 de agosto del año pasado, y en aquel momento, los Lakers que iban rumbo al anillo, vencieron 116-108 al Jazz.

Sin embargo, hoy las cosas son un tanto diferentes, pues además de Davis, LeBron y compañía no contará tampoco con Dennis Shcroder, quien ha sido pieza fundamental en el desarrollo de la temporada.

Utah tiene a un Donovan Mitchell, miembro del All Star Game de este año, encendido y entechado, además está siendo bien acompañado por figuras como Rudy Gobert que sirven perfectamente a la defensa del equipo.

1) Rudy: how?

2) Mike 3

3) Georges cele after his SIXTH three!#TakeNote pic.twitter.com/3XQ15elPRX