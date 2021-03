Lakers vs Pelicans: segunda prueba del campeón sin LeBron

Los Angeles Lakers vienen de caer dos veces: en la primera, frente a los Atlanta Hawks, perdieron más que el duelo, pues su referente y super estrella, LeBron James, resultó lesionado y estará fuera de actividad varias semanas.

El domingo volvieron a tropezar, pero ahora contra los Phoenix Suns, con un marcador final de 94-111.

Ahora tendrán otra prueba sin LeBron, y el sinodal es quizá uno de los más complicados: New Orleans Pelicans.

.@Zionwilliamson joins Shaq as the only players in the shot clock era to score 2??0?? or more points on 50% shooting or better in 2??0?? straight games (via @NBAHistory)



We present to you his best finishes at the rim in each of those 2??0?? games pic.twitter.com/V39cl9SyPC