La familia de Football Grill Nation vibra con el Super Bowl

Los regios fanáticos de los 49ers de San Francisco convirtieron el Wingstop de Micrópolis en una sucursal del Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde disfrutaron, gozaron y sufrieron viendo el Super Bowl LIV, con el duelo ante los Jefes de Kansas City, donde las ilusiones por conseguir el sexto trofeo Vince Lombardi se esfumaron en los últimos tres minutos del final.

Alrededor de 180 aficionados, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos apoyando al conjunto de San Francisco, aprovecharon la oportunidad de juntarse para presenciar unidos como un gran club el último duelo de la temporada, donde pasaron de la alegría a la tristeza por el resultado final.

Desde antes de que el ovoide se pusiera en movimiento, el restaurante ya estaba repleto por los integrantes de club regio de los ´49ers Monterrey´, de la familia Football Grill Nation (FGN)... y al iniciar el partido, fueron los primeros en gritar de emoción con los primeros tres puntos por el gol de campo.

Sin embargo, la fanaticada norteña sufrió cuando los Jefes se sacudieron la presión y tomaron la ventaja tempranera, lo que ´enmudeció´ por un momento el recinto.

Pero no perdieron el ánimo y al grito de "Let´s go, Niner´s... let´s go, Niner´s", los asistentes apoyaban cada serie ofensiva de su equipo y gozaron el regreso de sus 49ers para emparejar la pizarra para antes del medio tiempo.

Durante el encuentro, los asistentes fueron sosprendidos por ´Sam Sourdough´, una pieza idéntica a la mascota oficial de San Francisco, con todo y su pico de minero, el cual convivió y se tomó fotografías con los aficionados... y celebró los puntos ganados por su equipo.

Y así sucedió justo en el tercer cuarto, cuando los ´Niner´s´ se despegaron 10 puntos por encima del rival, al tomar la ventaja... con ello, las emociones crecieron en la Sultana del Norte.

Pero todo cambió en los minutos finales... "¡Qué sufrir con estos Jefes!", expresó uno de los fanáticos de los 49ers, cuando los rivales le dieron la vuelta al marcador y provocó un profundo silencio en el recinto, donde las caras largas y la tristeza invadieron a los aficionados, cuyas ilusiones de lograr el sexto título de la NFL se esfumó a tres minutos del final.

