La F1 apunta al 5 de julio para iniciar la temporada

El campeonato podría arrancar en julio, pese a que las primeras 10 carreras del calendario han sido pospuestas o canceladas por la pandemia de coronavirus, dijo el lunes el director de la F1 Chase Carey.

We've set a target to begin the 2020 season on the weekend of July 3-5 at the Austrian Grand Prix



Here's more on our latest proposed plan for the season, once it's safe to start up again#F1 pic.twitter.com/17c1DuzsJf