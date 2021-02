Kyrie Irving guía a los Nets en Orlando y derrotan al Magic

La contundencia de Brooklyn quedó de manifiesto con su triunfo sobre el Orlando Magic 129-92; con el resultado, los Nets llegan a ocho victorias consecutivas, racha que no atravesaban desde 2006.

Kyrie Irving lideró la ofensiva neoyorquina con 27 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes; mientras que James Harden aportó 20, siete y nueve.

Squad was clicking in our eighth-straight win ??



?? Run the tape pic.twitter.com/am8mU97UqU