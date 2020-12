Kyle Kuzma firma millonaria extensión con los Lakers

Desde que terminó la temporada al coronarse como campeón de NBA, Kyle Kuzma estuvo envuelto en una gran cantidad de rumores que lo ubicaban fuera de los Lakers; sin embargo, se anunció que finalmente firmó una jugosa extensión contractual.

Serán 40 millones de dólares los que reciba Kuzma por otros tres años con los angelinos, lo que representa su primer gran contrato, que además le ofrece una opción de jugador para la temporada 23/24.

Kuzma ha provocado una polarización interesante entre propios y extraños, pues hay quienes critican su desempeño dadas las expectativas que generó ser una primera elección del Draft, mientras que otros ven en él el futuro de la franquicia californiana.

Durante la campaña anterior, Kyle logró un promedio de 12,8 puntos y 4,5 rebotes, además de 25 minutos por partido.

La figura de los Lakers, y para muchos uno de los dos mejores jugadores de la historia del baloncesto, LeBron James, celebró a través de su cuenta de Twitter la renovación de Kuzma, y bromeó afirmando que le debe invitar la siguiente cena.

KUUUUUZZZZZZZZZZZ!!! Congrats bro!!! Next dinner on you for sure! Vino chronicles ???? @kylekuzma https://t.co/anaseyjXIl