Kobe Bryant recibe el homenaje de la NFL en la "Opening Night" Super Bowl LIV

El deporte del fútbol americano de la NFL comenzó su tradicional semana previa al Super Bowl, este año la edición LIV, que se va a disputar en el Hard Rock Stadium de Miami, con un homenaje a la figura de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, fallecido el domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija Giggi y siete personas más.

La tradicional "Opening Night" con los periodistas, que este año protagonizaron los equipos de los Chiefs de Kansas City, campeones de la Conferencia Americana (AFC) y los 49ers de San Francisco, de la Nacional (NFC), que serán los que disputen el próximo domingo el partido por el título de campeones, la abrieron con el recuerdo a Bryant.

En una noche conocida por los comentarios distendidos y la celebración del inminente gran evento del año en Estados Unidos, la noche de apertura del Super Bowl LIV comenzó con una nota sombría.

Cuando las noticias del trágico accidente surgieron el domingo, los jugadores de la NFL reaccionaron de manera atónita.

Un día después, la leyenda de Bryant aún pesaba sobre los Chiefs y los 49ers que ofrecían sentimientos y aprecio por el gran éxito que el exjugador de los Lakers había logrado.

Desde que ambos equipos llegaron el domingo a Miami, cuando ya se conocía la tragedia de la muerte de Bryant, de 41 años, jugadores de los Chiefs y especialmente de los 49ers, algunos con los que la "Mamba Negra" tenía relación comercial de venta de imagen, dijeron sentirse "desolados" por la tragedia.

La NFL abrió ayer la noche de la gran semana con un minuto de silencio en memoria del cinco veces campeón de la NBA con los Lakers, y luego llegó el primer equipo programado para hablar con los periodistas, los Chiefs.

