Knicks vs Bucks: El MVP del All Star recibe a un Derrick Rose encendido

A principios de temporada, el duelo entre New York Knicks y Milwaukee Bucks parecía un tanto deslucido; sin embargo, hoy resulta ser uno de los más atractivos del calendario, tomando en cuenta el momento que viven sus referentes.

Por un lado, Giannis Antetokounmpo viene de robarse el show en el NBA All Star, y ser MVP del partido: anotó 35 puntos aquella noche, y acertó 16 de 16 tiros. Por si fuera poco, promedia 29 por partido en lo que va de temporada, además de 11.7 rebotes y 5.9 asistencias.

The best of the NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP!!



35 PTS | 7 REB | 3 AST | 16/16 FG



@Giannis_An34 | #NBAAllStar pic.twitter.com/Qcse4K5uvL