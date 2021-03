Knicks contra Nets: duelo de neoyorquinos en la cima

Los dos equipos de Nueva York viven momentos importantes en esta segunda parte de la temporada: por un lado, los Brooklyn Nets son co-líderes de la Conferencia Este, y vienen de ganar tres duelos seguidos, mientras que los New York Knicks marchan séptimos pero podrían colarse hasta el quinto sitio si se da una combinación de resultados esta noche.

Los Nets, además, vienen de una semana redonda, en la que se hicieron de los servicios de Blake Griffin, y han consumado una de las plantillas más poderosas en toda la NBA.

Por otra parte, los Knicks han logrado consolidarse como serios aspirantes a Playoffs, sobre todo tras la llega de Derrick Rose, quien ya promedia 13-5 puntos por partido, 2.2 rebotes y 4.5 asistencias; además, cuentan con Julius Randle, miembro del All Star 2021, como hombre referencia.

