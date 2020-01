´Klopp me dijo maric...´ , afirma el 'Turco'

Ciudad de México.- A casi un mes de sus desavenencias con el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, en el Mundial de Clubes, Antonio Mohamed habló sobre la discusión que sostuvo con el estratega alemán.

El timonel del Monterrey comentó que Klopp "me faltó el respeto", ya que al momento en que él pedía que amonestaran a un jugador del equipo inglés, "me sacó la lengua y me burlaba como que era un maric..."

Recordó que el técnico de los ´Reds´ se la pasó pidiendo tarjetas amarillas para los Rayados, "porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah".

Confesó que "me volví loco, porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro".

Dijo el ´Turco´ que cuando vio a su colega primero le dio risa y "después lo ´puteé´ (insulté) un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura", declaró para el suplemento deportivo ´Enganche´, del diario argentino ´Página12´.

"Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé: si lo ´puteo´ (insulto) en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la concha bien de tu madre, a quién te comiste pu... Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes".

El hecho ocurrió al minuto 75 del partido Monterrey-Liverpool y durante algunos minutos, las cámaras se posaron sobre los entrenadores, mientras la pelota seguía corriendo en la cancha. Ambos técnicos pedían la amonestación para el jugador contrario y por momentos se volteaban para verse, hasta que se dio lo de los gestos e insultos mutuos.

Mohamed corrió dentro de su área para acercarse a la de Klopp, cuando se dio cuenta que se burlaba de él. La situación no fue más allá, debido a que el árbitro central ´calmó las aguas´, al mostrarle a los dos la tarjeta amarilla.

Al final, Monterrey perdió 2-1 y regresó de inmediato a México para disputar la Final de Liga del Apertura 2019 contra el América, consiguiendo el título para el equipo que dirige el estratega argentino. (Con información de ESPN.com.mx)