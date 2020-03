Kim Clijsters se despide del Abierto GNP Seguros: 'tengan por seguro que quiero regresar'

Más que la derrota, la tenista belga Kim Clijsters se lleva del Abierto GNP Seguros el calor de su gente, su apoyo incondicional, el crecimiento deportivo que aquí logró, lo que la lleva a afirmar que recomienda ampliamente este torneo y que piensa volver.

Ante cientos de aficionados que se dieron cita en el Estadio GNP, Clijsters vendió cara su derrota ante la tenista británica Johanna Konta, quien hizo valer su condición de segunda sembrada y se llevó el triunfo por parciales de 6-3 y 7-5.

"He sentido mucha mejora, es bueno jugar partidos, en Dubai no inicié bien, aquí sí, mi saque fue mejor esta vez", expresó.

La tenista belga, quien vive su tercer regreso a las canchas, reconoce que las nuevas generaciones vienen empujando fuerte, pero muestra su confianza en seguir creciendo en lo personal.

"Me preparo de la misma manera, he jugado contra diferentes generaciones, quiero enfocarme en cómo me siento yo, es un proceso y quiero tomar pasos pequeños".

Del Abierto GNP Seguros, admite, recibe más de lo que esperaba.

"No sabíamos qué esperar, desde el inicio hemos estado muy felices, es hermoso, las prácticas, fue muy bueno practicar, está bien organizado y por supuesto que recomendaría este torneo y claro, tengan por seguro que quiero regresar", dijo Clijsters, agregando que se sintió muy motivada ante gente tan amigable.

Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, y Clijsters lo demostró al levantar exclamaciones de asombro durante los nueve saques as que metió en el juego; sin embargo, Konta no se quedó atrás y consiguió seis saques perfectos.

Tras llevar el primer set a un empate a tres, Clijsters empezó a derrumbarse y en un noveno juego para el olvido, en el que cometió tres dobles faltas, cedió su saque para caer 6-3.

En el segundo set el impulso del público la llevó a tener un 5-5, pero de nuevo una doble falta en el juego final la empujó a la derrota que marcó su despedida del Abierto GNP Seguros.

(Prensa del Abierto GNP Seguros)