Kim Clijsters jugará por primera ocasión en Monterrey

Hernán Garza Echavarría, director general del Abierto GNP Seguros, expresó que se sienten contentos por el hecho de que Kim Clijsters los haya elegido para su retorno, lo que habla de que se están haciendo bien las cosas en la organización.

El Abierto GNP Seguros se jugará del 29 de febrero al 8 de marzo en el Estadio GNP ubicado dentro de las instalaciones del Club Sonoma, y además del torneo de nivel International de la WTA, cuenta con otro del ATP Challenger Tour.

"Hola a todos, solo les quería hacer saber que he tenido unas buenas últimas semanas con respecto a mi rodilla, me siento mejor, todavía no estoy completamente sana pero estoy subiendo de intensidad en mis prácticas, me siento muy bien.

"Estoy ansiosa de jugar mi primer torneo, las prácticas han sido suficientes, pero tengo que ser paciente por unas semanas más y ya estoy lista para jugar, solo una actualización en como voy en mi situación, tengan felices fiestas y hablamos pronto", posteó Clijsters en un video en sus redes sociales.

Este video lo acompañó con una foto en la que anuncia que empezará su retorno en Monterrey, seguirá en Indian Wells y Charleston, en Estados Unidos.

Clijsters, de 36 años, alcanzó la cima del ranking mundial en singles y dobles en el 2003, ganó el Abierto de Estados Unidos en tres ocasiones, en los años 2005, 2009 y 2010, y el de Australia al año siguiente.

En el 2007, con un título grande en su palmarés, anunció que se retiraba del tenis con el pretexto de que quería dedicarle más tiempo a su familia, pero dos años después dijo que volvería a jugar profesionalmente.

Tras ese retorno ganó otros tres Grand Slams antes de volver a retirarse del circuito en el 2012 y este año anunció que por tercera ocasión regresaría a jugar torneos profesionales, aunque no había dicho en qué torneo sería su retorno.

Clijsters se une a Elina Svitolina y Victoria Azarenka como las tres primeras tenistas confirmadas para el Abierto GNP Seguros del 2020.

Con información de prensa Abierto GNP Seguros

I wanted to let you know how training has been going ... #fortheloveofthegame ?? pic.twitter.com/AqDqdmIpDy — Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019