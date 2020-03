Khris Middleton a un enceste de la gloria

Khris Middleton tomó el pase de Donte DiVincenzo y logró la clavada, reduciendo el déficit de los Bucks de Milwaukee a seis puntos con 44 segundos por jugar. Los Suns de Phoenix terminarían ganando por 140-131 el domingo 8 de marzo, propinándole a los Bucks la segunda de tres derrotas consecutivas.



Nadie lo sabía en ese momento, pero sería el último disparo que Middleton tomaría por un tiempo. No jugó la noche siguiente en Denver y dos días después (miércoles 11) recibió la sorprendente noticia de que la temporada de la NBA estaba suspendida, y con ella, también la búsqueda de Middleton por hacer historia.



Cuando la campaña de la Liga se detuvo debido a la pandemia de coronavirus, Middleton estaba a una canasta hecha para tener una línea histórica de estadísticas. El All-Star promediaba 21.2 puntos, disparando 49.88% desde el campo (o la pintura), 41.8% desde el área de tres puntos y 90.8% desde la línea del tiro libre.



"Nunca he estado en ritmo para un ´50/40/90´. Es algo que siempre quise ser, un anotador de élite y un tirador de élite con esos números de tipo y eficiencia", expresó Middleton a ESPN. "Si volvemos a jugar la temporada, intentaré continuar lo que estoy haciendo.

No voy a presionarme para mantener ese tipo de objetivo o récord, sólo necesito salir y hacer lo que sea necesario para ayudar a este equipo a ganar".



Si Middleton puede aumentar su porcentaje general de tiro en dos milésimas de punto cuando se reanude la temporada de la NBA, se unirá a una compañía de élite. Los únicos jugadores que dispararon ´50/40/90´ con un promedio de más de 20 puntos son Stephen Curry, Kevin Durant, Dirk Nowitzki y Larry Bird, quien lo hizo dos veces. Los cuatro tienen al menos un trofeo MVP (Jugador Más Valioso, de sus siglas en inglés).



Middleton no lo tiene. Nadie espera que agregue uno en el corto plazo: su compañero de equipo de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, es el favorito para repetir como MVP. Middleton dice que no le importa quedarse fuera de las discusiones sobre los mejores jugadores de la Liga, pero los desaires lo motivan. Y seguirá trabajando, no para calmar a sus escépticos, sino para apoyar a sus compañeros de equipo, quienes, si se reanuda la temporada, tratarán de llevar a Milwaukee a las Finales de la NBA por primera vez desde 1974.



"En la mayoría de los casos, siempre he encontrado la forma de mantenerme humilde y motivado para seguir trabajando tan duro como puedo", comentó Middleton. "Es fácil hacer eso con los muchachos que están en ese gimnasio conmigo todas las noches".



Middleton es una persona reservada, que evita ser el centro de atención. A pesar de obtener su segunda invitación consecutiva al Juego de Estrellas y sus números históricos, Middleton todavía no es visto como una estrella por el público. Su comportamiento discreto, dentro y fuera de la cancha, es parte de la razón. "He llegado a apreciar lo estable que es y cómo juega y lo sutil que es su juego, tanto a la defensiva como a la ofensiva", indicó el entrenador de Bucks, Mike Budenholzer.

"Es un jugador destacado que a veces creo que se subestima". George Hill lo llamó "uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido".



Wesley Matthews afirmó que "Khris es una gran parte de lo que hacemos. Hace grandes jugadas, logra canastos importantes".



Aunque Middleton no recibe el crédito que recibe Antetokounmpo, los Bucks lo aprecian.



"No está subestimado", añadió Hill, en broma. "¿Ves ese contrato que acaba de recibir?".



Middleton firmó un contrato de cinco años y $178 millones antes de la temporada, consolidando la creencia de los Bucks de que él podría ser la segunda estrella que necesitan junto a Antetokounmpo. Y no ha hecho nada para que duden de su decisión.

(Con información de ESPN.com.mx)