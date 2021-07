¡Otro que no va! Kevin Love no participará con EUA en Tokio 2020

La selección de basketball de Estados Unidos suma una segunda baja para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de anunciar la ausencia de Bradley Beal en días recientes; en esta ocasión se trata del jugador de los Cleveland Cavaliers Kevin Love.

El veterano no podrá disputar la justa olímpica debido a una lesión en la rodilla, de acuerdo al reporte filtrado por el periodista Adrian Wojnarowski.

El escolta de los Washington Wizards, Bradley Beal, fue anunciado como la primera baja para la selección estadounidense; esto luego de que diera positivo por Covid y tuvo que entrar al protocolo correspondiente, siendo separado inmediatamente del roster.

